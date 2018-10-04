В Росгвардии рассказали об инциденте с угрожавшим взрывом мужчиной в Москве

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Росгвардия подтвердила информацию, что директор ведомства генерал Виктор Золотов лично вел переговоры с угрожавшим взорвать газовый баллон у Кремля мужчиной, а также сам извлек из машины баллон и рюкзак с якобы взрывным устройством.

Накануне вечером мужчина въехал под "кирпич" на Васильевский спуск, непосредственно примыкающий к Красной площади со стороны Покровского собора, и заявил полицейским, "что в машине находится взрывоопасный предмет". После переговоров он сдался полиции.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, до недавнего времени бывший советником главы Росгвардии, написал в Twitter, что водитель сдался после личного разговора с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Хинштейн также опубликовал фотографию баллона, который лежал в багажнике внедорожника.

"Прибывшие представители спецслужб вступили с правонарушителем в переговоры для мирного разрешения инцидента, однако гражданин Шалай твердо настаивал на выдвинутых требованиях о встрече с генералом Виктором Золотовым, выражая явные намерения на осуществление подрыва в случае невыполнения его условий. В данной ситуации представители специальных служб связались с генералом армии Виктором Золотовым и проинформировали его о ситуации, после чего главнокомандующий незамедлительно прибыл на место происшествия", — сообщили пресс-службе Росгвардии.