Мосгорсуд оставил Серебренникова под домашним арестом

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Мосгорсуд до 19 октября оставил под домашним арестом режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемому в хищениях в "Седьмой студии", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение первой инстанции о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения", — огласил решение один из судей коллегии.

Аналогичное решение суд принял в отношении бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина.

Серебренников заявил в суде, что никогда не занимался ничем преступным, только "театром и искусством".

"Я не знаю, кому это нужно. Видимо, каким-то людям, которые хотят на нас психологически воздействовать и уничтожить", — сказал он.

Режиссер попросил отменить меру пресечения, чтобы иметь возможность подготовиться к предстоящему судебному разбирательству.

В настоящее время расследование дела завершено, Серебренников и большинство других обвиняемых уже ознакомились с материалами дела. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. По делу проведен ряд экспертиз, опрошено не менее 100 свидетелей. Следственные действия проводились в Москве и Ярославской области.

Как полагает следствие, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Все фигуранты, кроме бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, виновными себя не считают.