МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Ингушетии прошли протесты из-за соглашения о границах с Чечней. К митингующим вышел глава республики Юнус-Бек Евкуров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

"Была провокация, после чего последовала пара выстрелов воздух резиновыми пулями, дальше все успокоились", — сказал собеседник агентства.

Протестующие побеседовали с Евкуровым, пообещали выбрать группу активистов, которые позже придут в администрацию.

"Всем сказали расходиться, будем разговаривать, когда разойдутся", — добавил представитель пресс-службы главы региона.

Соглашение о границе

На прошлой неделе главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о границе между республиками. Чечне передается горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию, расположенную в Надтеречном районе Чеченской Республики.

По словам Евкурова, договор будет способствовать "экономической интеграции республик, укреплению дружбы и братства между нашими народами".

В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили это соглашение. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только после регионального референдума.

Территориальный спор

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, разделили после прихода к власти Джохара Дудаева.

В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

В 2012 году Кадыров создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между республиками. В сентябре Кадыров подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов.

В среду против намерения властей Ингушетии подписать соглашение выступили несколько десятков местных жителей, считавших, что по нему Чечне отойдет часть территории республики. Они попытались перекрыть движение транспорта на въезде в Магас, но правоохранители пресекли несанкционированную акцию.