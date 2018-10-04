Разбившийся под Костромой вертолет вылетел без разрешения

БРЯНСК, 4 окт — РИА Новости. Разбившийся под Костромой вертолет, где в числе трех погибших, по предварительной информации, был заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян, совершил вылет без официального разрешения, сообщает пресс-служба правительства Костромской области

По данным МЧС РФ, вертолет Eurocopter упал в лесном массиве в 21.15 среды в двух километрах восточнее населенного пункта Вонышево Солигаличского района. На борту находились три человека, в том числе, по предварительным данным ГП РФ, заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил РИА Новости, что "вертолету такого класса нужно не разрешение", а пилот судна уведомил о вылете.

"Вертолет совершал вылет без официального разрешения", — говорится в сообщении правительства региона. Уточняется, что о падении вертолета рассказали подростки воспитателю местного интерната, которая и проинформировала о происшествии.

Глава региона Сергей Ситников подключил все оперативные службы региона для выяснения обстоятельств происшествия и поручил принять все необходимые меры для поиска пропавших и устранению последствий.

СК РФ по факту крушения вертолета возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.