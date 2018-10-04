В Москве нашли убийцу пропавшей студентки из Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 4 окт — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве 16-летней студентки аграрного колледжа Еланского района Волгоградской области, которая пропала в сентябре, задержали в Москве, сообщает в четверг ГУМВД по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что утром 20 сентября 16-летняя девочка пришла в Еланский аграрный колледж, но на занятия не пошла, сказав одногруппникам, что пойдет домой, после чего пропала. На звонки родителей и друзей она не отвечала, а к вечеру ее мобильный был отключен. Родители ребенка обратились в полицию.

"В результате проведения масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было установлено, что к исчезновению девочки может быть причастен 40-летний ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних житель города Котово Волгоградской области. Его местонахождение было установлено", — говорится в сообщении полиции.

Как сообщает ведомство, в день, когда пропала студентка, подозреваемый возвращался из Котово в Москву, где работал в последнее время. По данным полиции, когда он проезжал через поселок Елань, он попросил девушку показать ему выезд из населенного пункта.

"По словам задержанного, в пути у них возник конфликт, в ходе которого он совершил убийство несовершеннолетней", — сообщает полиция.

Как сообщает СУСК по Волгоградской области, 3 октября мужчина был задержан в Москве, его этапировали в Волгоградскую область.