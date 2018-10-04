Газовый баллон, который угрожал взорвать водитель у Кремля, оказался пустым

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Газовый баллон, который угрожал взорвать на Васильевском спуске водитель Mercedes Gelandewagen, оказался пустым, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах столицы.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн, до недавнего времени бывший советником главы Росгвардии, написал в Twitter, что водитель сдался после личного разговора с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Хинштейн также опубликовал фотографию баллона, который лежал в багажнике внедорожника.
"Баллон оказался пустой ", — сказал источник.
Как отмечал Хинштейн, в отношении задержанного, который уже был ранее судим, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.