КРАСНОДАР, 4 окт — РИА Новости. Октябрьский районный суд Краснодара отказал пострадавшим от действий кущевской банды во взыскании со "вдовы" ее главаря Сергея Цапка — Анжелы-Марии Цапок — порядка 130 миллионов рублей компенсации вреда, нанесенного всей группировкой.

"Заявление… об обращении взыскания имущества должника, находящегося у третьих лиц,… оставить без удовлетворения", — постановил судья Александр Зеленский.

В 2015 году суд взыскал в пользу семи потерпевших от рук банды 250 миллионов рублей компенсации морального вреда: 150 миллионов за счет имущества Сергея Цапка и 100 миллионов за счет других участников банды (Андрея Быкова, Владимира Алексеева, Вячеслава Рябцева и Николая Цапка).

Теперь заявление в суд направили совместно 17 других потерпевших — они требовали компенсации от остальных членов банды и просили взыскать средства с банковского счета Анжелы-Марии Цапок. В общей сложности взыскатели требовали около 130 миллионов рублей — эти деньги они считают активом банды, которой руководил Сергей Цапок.

В ходе заседания в четверг сторона потерпевших пыталась доказать, что 6 миллионов долларов на банковском счету Анжелы-Марии Цапок являются деньгами банды. Представитель ФССП не поддержал сторону потерпевших, указав, что служба продолжает взыскивать деньги с членов банды за счет реализации их имущества и выделения супружеских долей, и обращение взыскания на имущество третьих лиц пока преждевременно.

Возражал против заявления потерпевших и представитель Анжелы-Марии Цапок, который отметил, что доказательств передачи ей денег остальными членами банды нет, а ссылки заявителей на ранее принятые судебные акты, где говорится о взыскании вреда потерпевшим за счет арестованных денег, нельзя принимать во внимание, так как к этим процессам его подзащитная не привлекалась и не могла заявить по ним возражения.

Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в кубанской станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.