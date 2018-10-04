Под Брянском при столкновении трактора и легковушки погибли четыре человека

ДТП с участием легкового автомобиля и трактора в Брянской области. 4 октября 2018

ДТП с участием легкового автомобиля и трактора в Брянской области. 4 октября 2018

БРЯНСК, 4 окт — РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с трактором в Брянской области, в результате чего погибли четверо, в том числе двое детей, сообщает УМВД региона.

ДТП произошло около 6.40 мск на 36-м километре автодороги "Брянск-Новозыбков-Мглин" в Мглинском районе.

"По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21093", двигаясь со стороны города Мглина, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с трактором и съехал в кювет. В результате ДТП водитель и трое пассажиров, в числе которых двое несовершеннолетних детей, от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и полицейские следователи. Установлено, что водитель за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения был лишен права управления транспортными средствами, говорится в сообщении.