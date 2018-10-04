СК закрыл первое после пленума ВС дело о картинках в "ВКонтакте"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следственный комитет в Красноярске закрыл первое после пленума Верховного суда дело о сохраненных экстремистских картинках в "ВКонтакте", сообщил РИА Новости в четверг адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Владимир Васин.

Комментарием следствия агентство пока не располагает.

Состав преступления "потерялся"

Под уголовное преследование попал охранник Андрей Безбородов, который отправлял спорные картинки в папку "Сохраненное" во "ВКонтакте". Речь, по словам адвоката, идет, в частности, о шуточной приписке к фотографии президента России Владимира Путина с патриархом Кириллом, а также о ряде изображений, касающихся жителей Кавказа и Средней Азии.

"Сегодня после тщательных проверок и согласований в следственном отделе по Ленинскому району Красноярска я получил итоговое постановление следователя по делу о репостах", — сказал Васин.

По его словам, следователь в постановлении ссылается на недавнее постановление пленума Верховного суда.

"Так, установлено, что на странице, которую использовал Безбородов А.М., у последнего имелось 166 друзей, однако, никто из аудитории на размещенных им изображениях не поставил отметку "мне нравится" (не "лайкнул"), то есть указанные изображения не вызвали никакую реакцию и не оказали влияние на поведение лиц, составляющих данную аудиторию. Уголовное дело при наличии малозначительности деяния не должно быть возбуждено, а возбужденное подлежит прекращению", — сказано в постановлении, которое процитировал защитник.

Следствие решило закрыть дело за отсутствием события преступления и вернуть вещественное доказательство — мобильный телефон — Безбородову, добавил собеседник агентства.

Дела "за репосты"

Большой общественный резонанс вокруг этой темы возник после многочисленных сообщений из регионов, где только с начала этого года заведены сотни уголовных дел по данному составу. Одно из самых известных – дело барнаульской студентки Марии Мотузной, которой грозит до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в своем профиле в том же "ВКонтакте".

Двадцатого сентября Верховный суд РФ на пленуме акцентировал внимание нижестоящих судов, что основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только лишь факт размещения спорного материала в социальной сети.

А накануне Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".

Согласно законопроекту, нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.

По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.