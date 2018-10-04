СК закрыл первое после пленума ВС дело о картинках в "ВКонтакте"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Следственный комитет в Красноярске закрыл первое после пленума Верховного суда дело о сохраненных экстремистских картинках в "ВКонтакте", сообщил РИА Новости в четверг адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Владимир Васин.
Комментарием следствия агентство пока не располагает.
Состав преступления "потерялся"
Под уголовное преследование попал охранник Андрей Безбородов, который отправлял спорные картинки в папку "Сохраненное" во "ВКонтакте". Речь, по словам адвоката, идет, в частности, о шуточной приписке к фотографии президента России Владимира Путина с патриархом Кириллом, а также о ряде изображений, касающихся жителей Кавказа и Средней Азии.
"Сегодня после тщательных проверок и согласований в следственном отделе по Ленинскому району Красноярска я получил итоговое постановление следователя по делу о репостах", — сказал Васин.
По его словам, следователь в постановлении ссылается на недавнее постановление пленума Верховного суда.
Следствие решило закрыть дело за отсутствием события преступления и вернуть вещественное доказательство — мобильный телефон — Безбородову, добавил собеседник агентства.
Дела "за репосты"
Двадцатого сентября Верховный суд РФ на пленуме акцентировал внимание нижестоящих судов, что основанием привлечения лица к ответственности по 282-й статье должны служить данные о личности обвиняемого и "иные сведения, указывающие на общественную опасность деяния, мотив его совершения", а не только лишь факт размещения спорного материала в социальной сети.
А накануне Владимир Путин внес в Госдуму проект, частично декриминализующий статью об экстремизме. Если новация будет принята, следователям нельзя будет возбуждать уголовное дело в отношении людей, впервые преступивших закон при условии, что их деяние "не представляло серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства".
Согласно законопроекту, нарушителя сначала нужно будет привлечь к административной ответственности, а уголовное дело можно будет открывать только в случае рецидива.
По статистике Генпрокуратуры РФ, "львиную долю" уголовных дел об экстремизме в России заводят именно за различные публикации в интернете. Так, в прошлом году из всего массива дел по данной статье 75% касались именно сети.