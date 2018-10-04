Пострадавшему в ДТП с автобусом в Казани потребовалась операция

КАЗАНЬ, 4 окт — РИА Новости. Одному из пострадавших в столкновении автобуса и иномарки в Казани в четверг утром потребовалась операция, ещё двое проходят обследование, сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Татарстана Альфия Хасанова.

По данным МВД по Татарстану, около 8.00 мск на перекрестке улиц Татарстан – Салимжанова в Казани произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля Audi. Установлено, что водитель автобуса выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой. Спасатели извлекли заблокированного в салоне водителя легкового автомобиля, он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По предварительной информации МВД, в ДТП также пострадали пять пассажиров автобуса.

"В настоящее время в горбольнице N7 находятся трое пострадавших. Одному из них потребовалась операция, он сейчас в операционной. Ещё двое пострадавших проходят обследование, вопрос о госпитализации пока открыт", — сказала Хасанова.

Собеседница агентства уточнила, что на месте происшествия работают три бригады скорой помощи.