Специалисты установили модель разбившегося под Костромой частного вертолета

БРЯНСК, 4 окт — РИА Новости. Специалисты установили, что вертолет, разбившийся накануне в Костромской области, был спортивной модели AS-350, сообщила РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Частный вертолет упал в среду у деревни Вонышево в Солигаличском районе Костромской области. На борту находились три человека, все они погибли.

"Марка вертолета, по предварительным данным, — AS-350", — сказала представитель регионального главка МЧС.

По ее словам, спасатели завершили основные работы на месте крушения, там продолжаются следственные действия. По информации собеседницы агентства, тела погибших обнаружены. Информацией о личности погибших ведомство не располагает.

По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело по признакам преступления "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".