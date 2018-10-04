В Казани столкнулись автобус и легковушка

КАЗАНЬ, 4 окт — РИА Новости. Автобус и иномарка столкнулись в Казани в четверг утром, пострадали шесть человек, сообщили в МВД по Татарстану.

"Около 8.00 мск 4 октября на перекрестке улиц Татарстан-Салимжанова произошло столкновение маршрутного автобуса и легкового автомобиля Audi. Установлено, что водитель автобуса выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с иномаркой", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели извлекли заблокированного в салоне водителя легкового автомобиля, после чего он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

"По предварительной информации, в ДТП также пострадали пять пассажиров автобуса. В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют обстоятельства происшествия и организуют регулировку дорожного движения", — уточняет МВД.