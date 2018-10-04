Золотов уговорил сдаться мужчину, заявившего о взрывном предмете в Москве

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал, что водитель, въехавший на Васильевский спуск в Москве и заявивший, что в его машине находится взрывоопасный предмет, сдался полиции после личного разговора с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

"Необходимое дополнение: злоумышленник сдался именно после разговора с директором Росгвардии Виктором Золотовым. Вряд ли те, кто поливают генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной", — написал Хинштейн в Twitter.

Хинштейн также опубликовал фотографию баллона с газом, который находился в багажнике автомобиля злоумышленника.

Нарушителя отвезли в ОВД "Китай город", решается вопрос о медико-психиатрической экспертизе и возбуждении уголовного дела.

А это — баллон с газом, который, действительно, находился в багажнике "Мерседеса". pic.twitter.com/zRPkyeyrbt — Александр Хинштейн (@Khinshtein) 3 октября 2018 г.

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