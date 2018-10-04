В Ганиной Яме ликвидировали открытое горение в монастыре

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в монастыре на месте уничтожения останков царской семьи в Ганиной Яме под Екатеринбургом, сообщается на сайте управления МЧС по Свердловской области.

Представитель главка МЧС ранее сообщила РИА Новости, что пожар произошёл в центральном храме монастыря, на площади 70 метров квадратных горела церковная утварь и кровля. Пострадавших нет, в момент пожара в здании никого не было. Причина пожара устанавливается, работают пожарные дознаватели и эксперты пожарной лаборатории.

"В 02.42 (0.42 мск) огнеборцы ликвидировали открытое горение в храме в городе Среднеуральске. Пожарно-спасательные подразделения проводят проливку и разборку сгоревших конструкций", — говорится в сообщении.

Монастырь святых Царственных страстотерпцев был построен на месте, где останки императора Николая II и его близких были сожжены после расстрела в июле 1918 года.