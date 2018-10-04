Под Екатеринбургом локализовали пожар в монастыре в Ганиной Яме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 окт — РИА Новости, Ольга Ерачина. Монастырь в Ганиной Яме горит под Екатеринбургом, пожар локализован, сообщила РИА Новости в четверг представитель управления МЧС по Свердловской области.

Монастырь святых Царственных страстотерпцев был построен на месте, где останки императора Николая II и его близких были сожжены после расстрела в июле 1918 года.

"Сообщение поступило в 23.25 мск. В 00.33 мск пожар локализован. Площадь составляет 70 квадратных метров. Горит церковная утварь на втором этаже и кровля", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что пожар произошёл в центральном храме монастыря. В тушении задействованы 16 единиц пожарной техники и 65 человек. Пострадавших нет. В момент пожара в здании никого не было. Причина пожара устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.