В салоне красоты фигуристки Сотниковой в Москве распылили газовый баллончик

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Неизвестный распылил газовый баллончик в салоне красоты на улице Пресненский Вал в Москве и украл оттуда косметическую продукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, салон принадлежит олимпийской чемпионке Сочи по фигурному катанию Аделине Сотниковой.

"По предварительной информации, неизвестный зашёл в салон красоты на улице Пресненский Вал, распылил газ из газового баллончика, после чего похитил несколько предметов косметической продукции" — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры для розыска и задержания неизвестного.