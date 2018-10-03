СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета под Костромой

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после крушения вертолета и гибели трех человек в Костромской области, сообщает пресс-служба северо-западного следственного управления СК на транспорте.

Ранее МЧС сообщило, что у деревни Вонышево упал вертолет. На борту находились три человека, все они погибли.

"По факту крушения частного вертолета в Солигаличском районе Костромской области, повлекшего смерть троих людей, возбуждено уголовное дело по признакам преступления "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц", — говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства крушения вертолета и личности погибших.