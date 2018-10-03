Рэпер Noize MC считает историю с проверкой его песни СК "фарсом"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) считает "полнейшим фарсом" историю с проверкой его песни "Чайлдфри" Следственным комитетом, о чем он сообщил в своем блоге в Instagram.
Артист саркастически отозвался о проверке и отметил, что "если серьёзно, то это, конечно, полнейший фарс".
Также Noize MC подчеркнул, что, например, роман "Анна Каренина" и пьесу "Ромео и Джульетта" изучают в школе и никому не приходит в голову искать в этих произведениях пропаганду суицида или признаки преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних.