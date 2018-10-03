В Тульской области рабочий погиб при падении крана

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Один рабочий погиб, трое пострадали при падении подъемного крана в городе Суворов Тульской области, правоохранители выясняют обстоятельства ЧП, сообщает СУСК РФ по региону.

Утром в среду на одном из предприятий в Суворове демонтировали козловой подъемный кран с использованием газосварки.

"В ходе демонтажа произошло падение указанного подъемного крана, в результате чего один рабочий погиб, трое рабочих с различными по степени тяжести телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты, а также сотрудники Государственной инспекции труда по Тульской области и сотрудники Ростехнадзора. Изымается документация, назначены судебно-медицинские экспертизы пострадавшим.