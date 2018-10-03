Главному тыловику МВД по Карачаево-Черкесии продлили домашний арест

ПЯТИГОРСК, 3 окт — РИА Новости. Суд продлил домашний арест до 24 января начальнику тыла МВД по Карачаево-Черкесии Мухтару Пхешхову в рамках расследования дела о мошенничестве на 22 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Карачаево-Черкесии.

"Арест продлен до 24 января", — сказал собеседник агентства.

Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что объявленный в федеральный розыск Пхешхов сам явился к следователям с адвокатом. Следствие считает, что в афере, помимо полковника, участвовали еще два местных жителя, один из которых задержан, а другой скрылся. В ходе мошенничества по завышенной цене покупались здания для размещения миграционной службы. Офицеру грозит до 10 лет колонии.