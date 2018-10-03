В Мособлсуде не нашли бомбу

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Саперы не нашли в здании Мособлсуда бомбу, о которой по телефону сообщил неизвестный, рассказала РИА Новости пресс-секретарь инстанции Анна Тюрина.

"Закончена проверка помещений. Информация о заложенном взрывном устройстве, поступившая от анонимного лица, не подтвердилась. Тем не менее, работа суда была парализована на несколько часов. Оцепление здания снимается, суд начал работать в обычном режиме", — сказала она.

Громких процессов сегодня в суде не ожидалось.