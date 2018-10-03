Cуд Крыма смягчил приговор украинцу Балуху

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Верховный суд Крыма смягчил на месяц приговор гражданину Украины Владимиру Балуху, осужденному на 5 лет за незаконное хранение оружия и боеприпасов, а также дезорганизацию деятельности госучреждений, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать обстоятельством смягчающим его положительные характеристики. Смягчить назначенное наказание. Окончательно назначить наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы со штрафов 10 тысяч рублей", — огласила решение судья Елена Спасенова.
Балух приговорен в 2017 году Раздольненским судом в Крыму к 3,5 годам лишения свободы по статье "незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". В июле 2018 года Балух был признан виновным в дезоргранизации деятельности госучреждений. По сумме двух статей его приговорили к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>