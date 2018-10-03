В Калининграде завели дело после смерти пациентки в больнице

КАЛИНИНГРАД, 3 окт — РИА Новости. Следователи СК по результатам проверки сообщений СМИ возбудили уголовное дело после того, как 27-летняя пациентка скончалась в больнице Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СК России по региону Наталья Гацко.

По версии следствия, 25 августа 27-летнюю жительницу Калининграда госпитализировали в одну из больниц города, при обращении был установлен первоначальный диагноз, после чего пациентку выписали на амбулаторное наблюдение. В этот же день состояние женщины резко ухудшилось, ее вновь госпитализировали в это же лечебное учреждение, где она умерла 12 сентября.

"По результатам проверки сообщений СМИ о смерти 27-летней женщины в одном из лечебных учреждений региона возбуждено уголовное дело по признакам преступления об оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть человека", — сказала представитель ведомства.

Максимальная санкция статьи, по которой возбуждено дело (пункт "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ), предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. В ведомстве пояснили, что в настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, изымается медицинская документация, допрашиваются свидетели, будет назначен ряд судебных экспертиз, после чего будет решаться вопрос о предъявлении обвинения.

Следственные органы Калининградской области начали проверку после статьи, опубликованной в интернет-издании "Новый Калининград", в которое обратился вдовец женщины с просьбой установить виновных в гибели его супруги. Из публикации следует, что медики, возможно, поставили неверный диагноз пациентке при первом обращении, соответственно, проводилось неправильное лечение. Ранее министр здравоохранения области Александр Кравченко сообщил, что у погибшей молодой женщины было серьезное заболевание, все обстоятельства ее гибели выясняются. В министерстве намерены привлечь внешних экспертов, чтобы разобрать этот случай.