В Москве более 300 человек эвакуировали из-за пожара в ГЗ МГУ

Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото

Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пожарные в среду днем потушили возгорание в Главном здании Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, эвакуировано свыше 300 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Очаг возгорания находился на минус первом этаже основного корпуса, ликвидирован на площади 2 квадратных метра. Из здания вывели 320 человек", — сказал он.