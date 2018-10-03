В Крыму столкнулись автобус и пять машин

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Водитель рейсового автобуса под Симферополем выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пятью автомобилями, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
ДТП произошло на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь в районе поселка Левадки.
"По предварительным данным, водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пятью автомобилями. В результате ДТП четыре человека получили телесные повреждения, в том числе три пассажира автобуса", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.