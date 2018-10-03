В Югре задержали одного из подозреваемых в издевательствах над подростками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт — РИА Новости. Один из подозреваемых по делу об издевательствах над подростками, пробравшимися в чужой гараж, задержан в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.
В ведомстве заявили, что установили личности всех, кто находился в гараже в тот день, допросили пострадавших и очевидцев произошедшего. Отмечается также, что правоохранительные органы пытаются установить местонахождение всех, кто может быть причастен к преступлению.
Ранее ведомство подчеркивало, что планирует дать оценку действиям или бездействию администраторов сообществ в соцсети, распространивших видеозапись, но не сообщивших о ее содержании в правоохранительные органы. По уточненной информации следствия, эти публикации могут квалифицироваться как распространение порнографических материалов и нарушение неприкосновенности частной жизни.
"Следователями уже направлено поручение в специальное подразделение УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре об установлении сведений о том, где и кем была первично размещена видеозапись", — пояснили в следственном управлении, добавив, что в прокуратуру направлено письмо о рассмотрении вопроса, связанного с блокировкой и удалением видеозаписи из публичного доступа.