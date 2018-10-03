В Югре задержали одного из подозреваемых в издевательствах над подростками

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт — РИА Новости. Один из подозреваемых по делу об издевательствах над подростками, пробравшимися в чужой гараж, задержан в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает в среду региональное следственное управление СК РФ.

В понедельник в социальных сетях распространили видеозапись, на которой, как предполагается, владелец гаража и его товарищи издеваются над двумя подростками, пробравшимися в чужое помещение. По информации из соцсетей, для наказания двух мальчиков использовались паяльная лампа и гаечный ключ, один из юношей подвергся сексуальному насилию. По данным следствия, преступление произошло в 2017 году в гаражном кооперативе в Ханты-Мансийске. По данному факту возбуждено дело.

В ведомстве заявили, что установили личности всех, кто находился в гараже в тот день, допросили пострадавших и очевидцев произошедшего. Отмечается также, что правоохранительные органы пытаются установить местонахождение всех, кто может быть причастен к преступлению.

"По подозрению в совершении преступления задержан житель Ханты-Мансийска 1999 года рождения. Он уже допрошен следователями. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье "Насильственные действия сексуального характера". Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу", — рассказали в СУСК.

Ранее ведомство подчеркивало, что планирует дать оценку действиям или бездействию администраторов сообществ в соцсети, распространивших видеозапись, но не сообщивших о ее содержании в правоохранительные органы. По уточненной информации следствия, эти публикации могут квалифицироваться как распространение порнографических материалов и нарушение неприкосновенности частной жизни.

"Следователями уже направлено поручение в специальное подразделение УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре об установлении сведений о том, где и кем была первично размещена видеозапись", — пояснили в следственном управлении, добавив, что в прокуратуру направлено письмо о рассмотрении вопроса, связанного с блокировкой и удалением видеозаписи из публичного доступа.