Виктюк прокомментировал задержание Фатеева за развращение подростка

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Известный режиссер Роман Виктюк считает, что обвинение артиста его театра Михаила Фатеева в приставании к несовершеннолетним – это просто наговор.

"Я не знаю, кто там и что пишет, но этого не может быть. Я знаю Мишу Фатеева 20 лет, знаю его жену, у них хорошая семья. А это абсурдное обвинение – просто наговор", — сказал Виктюк РИА Новости.

Как ранее сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, 44-летний житель столицы задержан за то, что "в июле 2018 года, используя мобильный телефон, через интернет переписывался на интимные темы с несовершеннолетним, предлагая последнему встретиться и продолжить общение, а также направлял ему порнографические изображения". Дело возбуждено по статьям "развратные действия и распространение порнографических материалов".

Источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что задержанный — актер Михаил Фатеев.

Как уточнила Иванова, в настоящее время мужчине предъявлено обвинение, а также следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы.