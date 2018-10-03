В Мособлсуде опровергли сообщения о стрельбе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Здание Московского областного суда эвакуировали в среду днем после анонимного звонка "телефонного террориста", информация о якобы произошедшей стрельбе не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

"В суд поступил анонимный звонок с предупреждением о заложенной бомбе. После этого всех сотрудников и посетителей попросили выйти из здания", — сказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь суда Анна Тюрина уточнила РИА Новости, что здание оцеплено для проверки, работают сотрудники экстренных служб.

"Мы ждем положительных результатов и надеемся, что это просто звонок злоумышленника", — сказала она.

По словам Тюриной, информация о стрельбе, которую распространили некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев, подтверждения не нашла.

Громких процессов сегодня в суде не ожидается.