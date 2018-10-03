Источник: в Москве актера из "Глухаря" обвинили в развращении подростка

Кадр из телесериала Один против всех. Актер Михаил Фатеев.

Кадр из телесериала Один против всех. Актер Михаил Фатеев.

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Актера Михаила Фатеева задержали в Москве за интимную переписку с несовершеннолетним, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Представитель московского главка СК Юлия Иванова заявила, что еще в июле в столице действительно задержали 44-летнего мужчину, но личность его раскрывать не стала.

По данным следствия, задержанный переписывался с подростком на интимные темы, предлагал ему встретиться и продолжить общение, а также пересылал порнографические изображения. Дело возбудили по статьям о развратных действиях и о распространении порнографических материалов.

По словам Ивановой, мужчине предъявили обвинение, следствие намерено просить суд об аресте.

По данным из открытых источников, Михаил Фатеев c 2002 года работает в Театре Романа Виктюка. Он снимался в 36 фильмах, в том числе "Марш Турецкого", "Диверсант" и "Глухарь".