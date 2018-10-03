Гражданская жена полковника Захарченко покинула Россию, заявил источник

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшая девушка и мать ребенка полковника МВД Дмитрия Захарченко уехала из России в Англию, сообщил РИА Новости источник, близкий к семье экс-полицейского.

"Она улетела в Англию 28 сентября, взяв билет до аэропорта города Хитроу", — сказала собеседник агентства.

С самой Мариной Семыниной агентству пока связаться не удалось.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.