Пилот разбившегося вертолета в Якутии бегал, чтобы выжить, сообщили врачи

ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Пилот вертолета в Якутии после крушения не спал, а выполнял физические упражнения, чтобы выжить до приезда спасателей, состояние пилота удовлетворительное, сообщил РИА Новости врач-анестезиолог Момской районной больницы Юрий Пономарев.

Вертолет Robinson 29 сентября совершил жесткую посадку в горах Якутии на высоте более 1600 метров. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск, на борту находился только пилот, который получил травмы. С понедельника пилот не выходил на связь, но до этого подавал сигналы о координатах своего местонахождения. Поисковые мероприятия затруднялись неподходящими погодными условиями. В среду спасатели добрались до места происшествия и отвезли пилота в районную больницу Момского района Якутии.

"Состояние пилота удовлетворительное. С его здоровьем ничего не случилось. Он сейчас принимает душ. Скоро должен вылететь домой в Якутск. Рассказал, что очень хотел выжить, поэтому спал только по десять минут, затем отжимался, бегал", — рассказал РИА Новости Пономарев.