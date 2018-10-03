Обвиняемый в убийстве десятилетней девочки в Томской области признал вину

НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве десятилетней девочки в селе Нарга Томской области признал вину, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

По данным СК, днем 30 сентября девочка ушла из дома в селе Нарга и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий, проведенных следователями, сотрудниками полиции и жителями села, при прочесывании местности в лесу было обнаружено место захоронения тела девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено дело по статье "Убийство". Подозреваемого – 34-летнего местного жителя удалось задержать во вторник.

"Обвиняемый полностью признал себя виновным и дал признательные показания, которые подтвердил при проверке их на месте. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней", "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого–психиатрическая экспертиза обвиняемому", — говорится в сообщении.