Обвиняемый в убийстве десятилетней девочки в Томской области признал вину

НОВОСИБИРСК, 3 окт – РИА Новости. Обвиняемый в убийстве десятилетней девочки в селе Нарга Томской области признал вину, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
"Обвиняемый полностью признал себя виновным и дал признательные показания, которые подтвердил при проверке их на месте. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "убийство малолетней", "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
"В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе психолого–психиатрическая экспертиза обвиняемому", — говорится в сообщении.