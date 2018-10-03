МЧС назвало причину взрыва в дагестанской школе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Причиной взрыва газовоздушной смеси в дагестанской школе, при котором пострадали пять подростков, стала утечка из газопровода, сообщает МЧС России.

По данным ГУ МЧС по региону, во вторник вечером пять подростков были госпитализированы после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. СУСК России по республике сообщил, что произошел взрыв "неизвестной смеси" в тренерской комнате спортзала в селе Эбдалая. По сведениям источника РИА Новости в экстренных службах региона, взорвалась газовоздушная смесь из-за искры при подключении электронных весов.

"В результате утечки из газопровода произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания", — говорится в сообщении.

По данным МЧС РФ, утром в среду запланировано проведение консилиума врачей для определения возможности и необходимости проведения санитарно-авиационной эвакуации пострадавших. К ликвидации последствий ЧП привлекались 32 человека и 10 единиц техники.

По данным регионального минздрава, пострадавшие получили крайне тяжелые ожоги: от 60 до 90% площади поверхности тела.