Пьяный священник в Перми украл сумку в магазине и угнал автомобиль

ПЕРМЬ, 3 окт — РИА Новости. Свердловский районный суд Перми вынес приговор священнослужителю, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил кражу сумки в торговом центре и угнал автомобиль, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

Согласно материалам суда, уголовное дело в отношении священника, служащего в Богородице-Казанском Серафимо-Алексеевском Бахаревском женском монастыре Пермской епархии РПЦ в Перми, было заведено по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Кража" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Будучи в состоянии алкогольного опьянения, священнослужитель совершил кражу сумки в ТРК "Семья" и угнал автомобиль.

"Уголовное дело прекращено с применением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей за кражу и 15 тысяч рублей за угон", — рассказали в суде.