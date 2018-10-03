Хакеры вывели из "Банка жилищного финансирования" около 100 тысяч долларов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Хакеры из группировки "Кобальт" вывели из "Банка жилищного финансирования" (БЖФ) около 100 тысяч долларов через шлюзы платежных систем, сообщает газета "Коммерсант".
По словам экспертов, подобная атака не характерна для группировки, выводов денег через шлюзы платежных систем не было уже много лет. Директор по безопасности Почта-банка Станислав Павлунин добавил, что были известны случаи подобного вывода средств двухлетней давности. С тех пор хакеры переключились на атаки, когда средства выводились через другие каналы, добавил глава управления информбезопасности "Ренессанс-кредита" Дмитрий Стуров. По его мнению, это связано с тем, что через шлюзы платежных систем хакерам сложно вывести крупные суммы.
В данном случае, по словам знакомых с ситуацией источников издания, злоумышленники взломали АБС банка, увеличили лимиты на переводы и через шлюзы платежных систем вывели деньги на банковские карточки, затем обналичив их. Руководитель экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков отмечает, что платежной системе отличить легитимный платеж от нелегитимного довольно сложно. В большинстве случаев только из сообщения от банка платежная система может узнать, что перевод был совершен злоумышленниками, добавил Кузнецов.
Собеседник газеты в правоохранительных органах отметил, что им известно о заражении еще трех кредитных организаций. "Мы выяснили, что и пострадавший банк, и других зараженных объединяют низкий уровень информационной безопасности, отсутствие российских антивирусов, лицензионного ПО, обновлений", — отметил он. Он также уверен, что выявить эти недочеты можно было в рамках внеплановых проверок ЦБ, которому необходимы дополнительные полномочия для внеплановых проверок информационной безопасности в банках.