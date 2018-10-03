На МКАД упал автокран

Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото

Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Автокран упал на 19-м километре МКАД, перекрыв несколько полос движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского управления ГИБДД.

"При перегрузке железобетонных конструкций на внутренней стороне МКАД произошло падение автокрана, движение ограничено", — пояснили в пресс-службе.

В службе добавили, что устраняются последствия падения крана, при этом для движения периодически открываются от одной до двух полос. На месте работают сотрудники полиции, пострадавших нет.