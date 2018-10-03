ФСБ проводит обыск в УМВД по Екатеринбургу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ по Свердловской области проводят оперативно-разыскные мероприятия в УМВД по Екатеринбургу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ведомства.

"Сотрудники управления проводят оперативно-разыскные мероприятия", – сказал собеседник агентства.

Причину обысков в ФСБ комментировать отказались. В городском управлении полиции от комментариев воздержались.

По данным местного портала E1, обыск проводится в кабинете одного из высокопоставленных сотрудников полиции в отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями.