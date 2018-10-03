Пилота разбившегося в Якутии вертолета доставят в больницу

ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Состояние пилота разбившегося в Якутии вертолета стабильное, через пару часов его доставят в районную больницу села Хонуу, сообщил РИА Новости начальник Единой дежурной диспетчерской службы Илья Ефимов.
В среду спасатели добрались до места происшествия. Вертолет с пострадавшим вылетел в село Хонуу Момского района.
"Состояние спасенного пилота в Якутии стабильное, его доставят в районную больницу села Хонуу. Ориентировочно воздушное судно приземлится в райцентре в 16 часов по местному времени (10.00 мск)", — рассказал Ефимов.