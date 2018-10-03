НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Судебное заседание, на котором будут оглашены результаты судебно-психиатрической экспертизы Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей, состоится в Ленинском районном суде Нижнего Новгорода 25 октября, сообщили РИА Новости в районной прокуратуре.
Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 27 сентября назначил судебно-психиатрическую экспертизу находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре Москвину, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступила врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества.
"Двадцать пятого октября состоится судебное заседание, на котором должны быть объявлены результаты экспертизы о том, насколько Москвин безопасен для общества. Если экспертиза будет готова, то суд в тот же день сможет принять решение об изменении принудительных мер медицинского характера", — пояснили в прокуратуре.
По словам старшего помощника прокурора Ленинского района Ларисы Романовой, если экспертиза признает, что Москвина могут перевести на амбулаторное лечение, его отпустят прямо из зала суда.
Ранее сообщалось, что на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.
В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.
Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.