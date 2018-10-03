НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Судебное заседание, на котором будут оглашены результаты судебно-психиатрической экспертизы Анатолия Москвина, который обвинялся в надругательстве над телами умерших детей, состоится в Ленинском районном суде Нижнего Новгорода 25 октября, сообщили РИА Новости в районной прокуратуре.

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 27 сентября назначил судебно-психиатрическую экспертизу находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре Москвину, чтобы понять, может ли он быть переведен на амбулаторное лечение. С ходатайством об этом выступила врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура, в свою очередь, потребовала провести экспертизу для того, чтобы понять, не опасен ли он для общества.

"Двадцать пятого октября состоится судебное заседание, на котором должны быть объявлены результаты экспертизы о том, насколько Москвин безопасен для общества. Если экспертиза будет готова, то суд в тот же день сможет принять решение об изменении принудительных мер медицинского характера", — пояснили в прокуратуре.

По словам старшего помощника прокурора Ленинского района Ларисы Романовой, если экспертиза признает, что Москвина могут перевести на амбулаторное лечение, его отпустят прямо из зала суда.

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда Отделкина заявила, что "возможным решением может стать помещение Москвина в специализированный психо-неврологический интернат, где будет обеспечен уход, контроль, медицинская и социальная реабилитация".

Ранее сообщалось, что на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек от 3 до 12 лет, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.