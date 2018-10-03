Пилот аварийно севшего в Якутии вертолета подает признаки жизни

ЯКУТСК, 3 окт — РИА Новости. Пилот вертолета, совершившего жесткую посадку в Якутии, подает признаки жизни, сообщили в Единой диспетчерской службе Момского района, на территории которого произошло ЧП.

В субботу в горах Якутии совершил жесткую посадку вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск. На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Вертолет находится на высоте более 1600 километров. С понедельника пилот не выходил на связь. До этого он подавал сигналы о координатах своего местонахождения.

"Пилот подаёт признаки жизни", — сообщили в ЕДДС. Официальная информация о состоянии пилота будет размещена на сайте МЧС России по Якутии, отметили в диспетчерской службе.

Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел в 8.30 часов на предполагаемое место вынужденной посадки частного вертолета Robinson в Момском районе Якутии. Сейчас идет операция по спасению.