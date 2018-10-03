Маркелова заподозрили в даче "астрономических" взяток

МОСКВА, 3 окт РИА Новости. Следствие обвинило члена совета директоров АО "Росжелдорпроект", одного из совладельцев Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова в даче взяток полковнику МВД Дмитрию Захарченко, об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Следователь Роман Буравлев, ходатайствуя о заключении Маркелова в СИЗО, заявил, что бизнесмена подозревают в даче взяток Захарченко в период с 2007 по 2016 год. Как полагает следствие, деньги передавались группой лиц, состоявшую из совладельца Интерпрогрессбанка Бориса Ушеровича, бывшего сотрудника Инкредбанка Дмитрия Моторина, а также некоего человека с фамилией Станкевич.

Как полагает следствие, вина бизнесмена подтверждается материалами дела, в частности, показаниями Германа Горбунцова и Петра Чувилина, которые указали на Маркелова как на лицо, которое совершило преступление.

При этом Бурлаев не озвучил сумму взяток, в то время как адвокат Маркелова Роман Воронин указал, что речь идет об "астрономической" сумме, которую якобы Захарченко получал каждый месяц. Воронин добавил, что его подзащитный не отказывается от дачи показаний и готов о многом рассказать следствию.

Позднее Басманный суд Москвы арестовал Маркелова на срок в два месяца. Он будет находиться под стражей до 1 декабря 2018 года.

Маркелов был задержан в гостинице "Талисман" в Сочи. По словам Буравлева, Маркелов скрывался от расследования, при этом часто меняя места проживания и используя подставные имена. В свою очередь защита бизнесмена утверждает, что он не пытался скрыться и был задержан уже через 26 часов после прилета в Россию.

Арест "доверенного" адвоката Захарченко

Басманный суд также санкционировал двухмесячный арест "доверенного" адвоката Захарченко Виктора Белевцова, который подозревается в посредничестве при даче взяток суммой более одного миллиарда рублей.

Под стражей Белевцов пробудет также до 1 декабря 2018 года.

Уголовное дело в отношении Белевцова было возбуждено в конце сентября 2018 года. Следствие подозревает экс-адвоката в посредничестве при передаче взяток Захарченко в период с 2009 по сентябрь 2016 года. По словам следователя, взятки он передавал, из "ложно понятого чувства товарищества", а также из корыстных побуждений, при этом их общая сумма составила 1,08 миллиарда рублей.

Подозрения в свой адрес экс-адвокат комментировать не стал, и при этом попросил судью по возможности избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест. При этом защита Белевцова осуществлялась государственным адвокатом.

Как следует из материалов, которые были оглашены в суде, на данный момент адвокатский статус Виктора Белевцова прекращен.

Дело полковника Захарченко

Экс-полковник Дмитрий Захарченко, который курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетической сфере, был задержан девятого сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей, позднее ему были вменены другие эпизоды взяточничества.

Огромный резонанс дело экс-полковника получило после известия о том, что в ходе следственных мероприятий в квартире сестры полковника были обнаружены почти девять миллиардов рублей в различной валюте. При этом происхождение такой суммы Захарченко объяснить не смог.