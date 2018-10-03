МВД начало проверку из-за дела "безработной" матери-одиночки под Саратовом

САРАТОВ, 3 окт — РИА Новости. Главное управление МВД по Саратовской области начало служебную проверку в отношении сотрудников полиции в связи с привлечением к уголовной ответственности матери-одиночки Ольги Журавлевой, которую суд признал виновной в мошенничестве при получении пособия по безработице, сообщил главк.

Ранее прокуратура региона сообщила, что с ноября 2017 года жительница села Ивантеевка Ольга Журавлева получала ежемесячное пособие по безработице, но по устной договоренности с сотрудниками местной пиццерии с начала этого года подрабатывала там уборщицей, не уведомив центр занятости об этом. Мировой судья 10 сентября приговорил Журавлеву к 120 часам обязательных работ, признав виновной в мошенничестве при получении пособия по безработице. Прокуратура обжаловала в порядке апелляции приговор, потребовав прекратить дело "в силу малозначительности".

"Начальником ГУ МВД России по Саратовской области назначена служебная проверка в отношении сотрудников полиции МО МВД России "Пугачевский", — говорится в сообщении.

Как уточнили в главке МВД, в марте в отдел полиции села Ивантеевка (ОП №1 в составе межмуниципального отдела МВД России "Пугачевский") поступило сообщение о совершении мошеннических действий 39-летней женщиной.

"При опросе гражданка пояснила, что она, получая пособие по безработице, неофициально подрабатывала в пиццерии. В июне 2018 года было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ. Уголовное дело было расследовано и направлено в суд для рассмотрения по существу. В сентябре судом вынесен обвинительный приговор. В настоящее время он обжалуется в апелляционной инстанции", — отмечается в сообщении.

Ранее в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области заявили РИА Новости, что служба занятости не обращалась в полицию для привлечения Журавлевой к уголовной ответственности, а также в суде не заявляла требования о возмещении причиненного ущерба.