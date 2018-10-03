Министру здравоохранения Камчатки предъявили обвинение в растрате

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Министру здравоохранения Камчатского края Татьяне Лемешко предъявлено обвинение в хищении бюджетных 22 миллионов рублей, сообщает краевое следственное управление СК РФ.

"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю предъявлено обвинение министру здравоохранения Камчатского края Татьяне Лемешко в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение денежных средств в особо крупном размере)", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что, по версии следствия, в 2017 году Лемешко вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом. Как отмечал СК, они похитили бюджетные средства — не менее 22 миллионов рублей, купив по завышенной стоимости нежилые помещения для Камчатской городской поликлиники №3. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело. В настоящее время арестован только бизнесмен, остальные фигуранты находятся на свободе. Лемешко на время следствия отстранена от должности. Ранее были предъявлены обвинения адвокату и учредителю коммерческой организации.

"Следователями регионального СК России совместно с сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю продолжается производство следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы", — добавили в СК.