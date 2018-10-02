В Москве электричка сбила мужчину

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мужчина получил травму, переходя железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом на станции Нижние котлы в Москве, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

"По предварительной информации, на станции Нижние котлы травмирован мужчина, переходивший железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом сообщением аэропорт Домодедово-Москва", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи, которая забрала пострадавшего и доставила в больницу. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства инцидента.