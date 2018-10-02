Суд арестовал бывшего "доверенного" адвоката полковника Захарченко

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего "доверенного" адвоката полковника МВД Дмитрия Захарченко по подозрению в посредничестве взяток более чем на 1 миллиард рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Белевцова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказал судья Елена Ленская. Таким образом, суд установил срок заключения Белевцова в СИЗО до 1 декабря 2018 года.

Дело в отношении Белевцова возбуждено 29 сентября 2018 года. Его Следственный комитет РФ подозревает в посредничестве при передаче с 2009 по сентябрь 2016 года взяток Захарченко. Взятки он передавал, по словам следователя, из "ложно понятого чувства товарищества и из корыстных побуждений", а сумма переданных взяток составила 1 миллиард 89 миллионов 80 тысяч 993 рублей 24 копеек.

По словам источника РИА Новости в правоохранительной системе, Белевцов — адвокат из Ростовской области, именно он, по версии следствия, помог бывшему финансовому директору "Нота-банка" Галине Марчуковой спрятать документы перед обыскам в ее квартире в рамках дела о хищениях в ОАО "Электрозавод".

Как следует из оглашенных в суде материалов, статус адвоката у Виктора Белевцова в настоящий момент прекращен.

Во вторник, помимо Белевцова, следователь Роман Буравлев при помощи суда заключил в СИЗО члена совета директоров АО "Росжелдорпроект", совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова. В отношении Маркелова дело также возбуждено 29 сентября и соединено с делом полковника Захарченко.

По поводу подозрений в свой адрес экс-адвокат высказываться не стал, попросив лишь судью, если это возможно, отправить его под домашний арест. Защиту в суде Белевцова осуществлял государственный адвокат, предоставленный подозреваемому в соответствии с 51 статьей Конституции.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.