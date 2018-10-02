В Саратове около 400 человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ

САРАТОВ, 2 окт — РИА Новости. Четыреста человек эвакуировали во вторник из торгового центра "Триумф молл" в центре Саратова из-за пожара в кафе, в результате пострадал один человек, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о задымлении в кафе "Восточный экспресс" на втором этаже ТРЦ "Триумф молл" поступило на пульт "01" в 18.32 мск.

"Пожарно-спасательные подразделения автоматом выехали по вызову №3. Всего эвакуировано 400 человек сотрудниками торгового комплекса. Причина пожара: загорание фритюрницы на площади один квадратный метр. Пожар ликвидирован первичными средствами пожаротушения — огнетушителем — до прибытия пожарных подразделений. Погибших нет, пострадал один человек", — говорится в сообщении.

Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что, по предварительным данным, ожоги рук получил сотрудник кафе, который пытался потушить возгорание.