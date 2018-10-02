МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест члена совета директоров АО "Росжелдорпроект", совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, которого подозревают в передаче "астрономической" взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Елена Ленская.
Маркелов останется под арестом до 1 декабря.
Следователь сумму взятки не назвал, а вот адвокат Маркелова Роман Воронин заявил, что речь идет об "астрономической" сумме, которую якобы передавали Захарченко ежемесячно.
При этом Воронин отметил, что Маркелов от показаний не отказывается и готов рассказать следствию "больше, чем они могут себе представить".
Полковника МВД Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Позже ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.
Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ сообщили, что в квартире сестры полковника обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.