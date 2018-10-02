МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест члена совета директоров АО "Росжелдорпроект", совладельца Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, которого подозревают в передаче "астрономической" взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении подозреваемого Маркелова меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Елена Ленская.

Маркелов останется под арестом до 1 декабря.

По словам следователя Романа Буравлева, бизнесмена подозревают в том, что он с 2007 по 2016 год передавал полковнику Захарченко взятки вместе с группой, в которую входили совладелец Интерпрогрессбанка Борис Ушерович, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин и некий гражданин по фамилии Станкевич. По словам следователя, вина Маркелова подтверждается материалами дела, в частности показаниями Петра Чувилина и Германа Горбунцова (владельца Инкредбанка).

Следователь сумму взятки не назвал, а вот адвокат Маркелова Роман Воронин заявил, что речь идет об "астрономической" сумме, которую якобы передавали Захарченко ежемесячно.

При этом Воронин отметил, что Маркелов от показаний не отказывается и готов рассказать следствию "больше, чем они могут себе представить".

Накануне Маркелова задержали в гостинице "Талисман" в Сочи. По словам Буравлева, он скрывался от следствия, "часто меняя место жительства, меня гостиницы, проживал в них в том числе под чужим именем". Защита бизнесмена утверждает, что он не скрывался и был задержан через 26 часов после того, как прилетел в Россию.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко, курировавшего в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Позже ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ сообщили, что в квартире сестры полковника обнаружили склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.