В Набережных Челнах потушили пожар на складе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пожарные ликвидировали пожар в складских помещениях в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Сообщение о горении двух складов на общей площади 1100 квадратных метров ООО "Челны Бампер" в Набережных Челнах поступило в 14:02 по Москве. Пожар был локализован в 15:49.

"Ликвидация пожара в 16:40. Предварительная площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены: 118 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 54 человека, 15 единиц техники. По предварительным данным пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.