В Карелии директора музея задержали по подозрению в педофилии

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 окт – РИА Новости. Директор Медвежьегорского районного музея в Карелии Сергей Колтырин задержан во вторник по подозрению в педофилии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Задержаны двое. Да, один из них директор музея", — сказал собеседник агентства.

На сайте карельского управления следственного комитета сообщается, что в отношении двух мужчин в Медвежьегорске возбуждены уголовные дела по статье "Совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего".

По версии следствия, в сентябре подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего. В ходе проведения следственных действий один из подозреваемых дал признательные показания о совершенном преступлении, отмечают в ведомстве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.

Информацию о личностях задержанных в следственном комитете не комментируют.