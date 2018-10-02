Пожар на борту литовского судна в Балтийском море потушили

РИГА, 2 окт — РИА Новости. Пожар на борту литовского парома Regina Seaways потушен, люди в безопасности, заявил замначальника морского спасательно-координационного центра Калининграда Дмитрий Алехин.

Ранее сообщалось, что взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах Балтийского моря в 135 километрах от Калининграда. Спасательную операцию координирует калининградская спасательная служба. По данным минобороны Литвы, пожар на пароме локализован.

"Произошел взрыв в машинном отделении, пострадавших нет, раненых нет. Провели эвакуацию, внутреннее пожаротушение, система ЦО запустилась", — сказал Алехин латвийскому порталу Mixnews.

По его словам, паники нет, все пассажиры собраны в одном месте.

"Пожар потушен, пробуется запустить один из двигателей, если его запустят, то судно отправится в Клайпеду своим ходом, если нет, то подходящее судно — в данный момент там уже находятся три судна — будут доставлять его в Клайпеду. А паром пойдет буксиром", — продолжил он.